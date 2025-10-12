Москвичи массово записывают своих собак к кинологам ради хайповых видео

Жители Москвы массово записывают своих собак к кинологам ради хайповых видео в интернете. Среди наиболее популярных запросов — научить питомца танцевать и приносить пиво, сообщает Mash .

Горожане намерены сделать из своих собак звезд соцсетей, поэтому атакуют кинологов необычными просьбами. Также москвичи просят обучить псов включать в комнате свет, подпевать песням, приносить пульт от телевизора и ходить с хозяином на перекур.

Помимо этого, классическими запросами являются запросы на послушность и обучение агрессивных собак.

Обучение занимает 2-3 месяца или 15 занятий, стоимость курса стартует от 75 тыс. рублей. Для обучения подходят собаки всех пород и возрастов. За последний год в Московском регионе к кинологам обратились более 10 тыс. собачников.

