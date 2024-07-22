Москвичи чаще всего для отпуска выбирают август и не хотят отдыхать в ноябре

Специалисты сервиса «Авито Работа» поделились с РИАМО результатами опроса, в рамках которого выяснили, какой месяц в году у москвичей пользуется популярностью для отпуска.

В опросе сервиса участвовали 7 тыс. человек. По мнению 47% респондентов, самым идеальным временем для отпуска является август. На втором месте по популярности стал июль. За него проголосовал 41% опрошенных. Топ-3 замкнул июнь, его выбрали 26% респондентов.

Далее по популярности расположились следующие месяцы: сентябрь — 23% голосов, май — 11%, а октябрь — 8%.

Меньше всего желающих пойти в отпуск пришлось на ноябрь и март. Этот период времени для отпуска выбрали всего 3% респондентов.

Жители Москвы при выборе месяца для отдыха учитывали не только собственные интересы, но и наличие свободного времени у своих детей — летние каникулы, рабочую нагрузку коллег, а также совпадения с отпуском близких людей. Однако приоритетным фактором оставалась погода. На это условие обратили внимание 52% опрошенных.

Размер отпускных имеет значение только для 13% голосовавших, а скидки на билеты и/или проживание — для 12% москвичей.