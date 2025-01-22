Москвичей в последние выходные января снова ждет весенняя погода

Синоптик Ильин: аномальное тепло вернется в Москву уже 24 января

Потепление и плюсовые температуры вернутся в Москву и Подмосковье в конце недели. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ожидается в последние выходные месяца, 25 и 26 января, сообщает «Вечерняя Москва».

По прогнозу, небольшие морозы, установившиеся на этой неделе, сдадут свои позиции уже в 24 января — в Москве потеплеет до нуля градусов. А днем 25 января еще потеплеет.

Ночью еще будет морозно: минус 2-4 градуса в Москве и от минус 1 до минус 6 по области.

«В субботу в Москве ожидается от 0 до плюс 2 градусов, по области — минус 2 — плюс 2 градуса», — уточнил Ильин.

Осадки днем будут смешанными, ночью пойдет снежок и слегка подморозит, а на дорогах появится гололед, предупредил метеоролог.

В воскресенье станет еще теплее: столбики термометров покажут от 0 до плюс 5 градусов. Подует весенний южный ветер 3-8 м/с, порывы могут ускоряться до 12 м/с.