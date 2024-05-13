Москвичей пригласили посетить выставку «Русские конструкторы» в Музее ВС РФ

В Центральном музее Вооруженных сил РФ в столице открылась выставка «Русские конструкторы», подготовленная изданием «Аргументы и факты». На ней гости могут узнать о талантливых ученых, инженерах и изобретателях, сообщает aif.ru .

По словам редактора отдела культуры Юлии Шигаревой, сотрудники СМИ организовали виртуальный памятник тем, кто создал легендарное оружие. Среди таких вооружений — штурмовик Ил-2 и комплекс «Авангард», а также летательные аппараты.

«Выставка станет своеобразным „первым томом“ в энциклопедии русских гениев», — подчеркнула журналист.

Экспозиция работает со среды по пятницу с 10:00 до 17:00, а в выходные дни — с 11:00 до 19:00. Ее можно будет посетить до конца мая. Сам музей расположен улице Советской Армии.