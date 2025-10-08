Москвичей предупредили об уходе тепла и выпадении снега
Фото - © Медиасток.рф
Первый снег может пойти в Москве во второй половине октября. От момента первого выпадения до установления снежного покрова проходит месяц, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает 360.ru.
Он призвал жителей столицы не переживать. Если первый снег и выпадет во второй половине октября в Москве, то вряд ли появятся сугробы, считает метеоролог.
Но все зависит от погоды. Если появится мощный циклон и надолго, то снег рискует лечь. Точный прогноз можно будет сделать минимум за пять-семь суток, добавил Шувалов.
Не исключено повышение температуры в Московском регионе в октябре. Погода может резко меняться в течение сезона. При этом возможны как падения, так и стремительные взлеты температуры.
Колебания возможны в Московском регионе на протяжении всей зимы. Шувалов надеется, что этот сезон в столице окажется снежным. Но точные прогнозы метеорологи стараются не делать.
