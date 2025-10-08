Москвичей предупредили об уходе тепла и выпадении снега

Синоптик Шувалов: первый снег выпадет в Москве во второй половине октября

Первый снег может пойти в Москве во второй половине октября. От момента первого выпадения до установления снежного покрова проходит месяц, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает 360.ru .

Он призвал жителей столицы не переживать. Если первый снег и выпадет во второй половине октября в Москве, то вряд ли появятся сугробы, считает метеоролог.

Но все зависит от погоды. Если появится мощный циклон и надолго, то снег рискует лечь. Точный прогноз можно будет сделать минимум за пять-семь суток, добавил Шувалов.

Не исключено повышение температуры в Московском регионе в октябре. Погода может резко меняться в течение сезона. При этом возможны как падения, так и стремительные взлеты температуры.

Колебания возможны в Московском регионе на протяжении всей зимы. Шувалов надеется, что этот сезон в столице окажется снежным. Но точные прогнозы метеорологи стараются не делать.

