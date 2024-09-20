Москвичей предупредили о заморозках 22–24 сентября

сегодня в 16:57

В столице ночью и утром с 22 по 24 сентября ожидаются заморозки минус 2 — 0 градусов, местами до минус 4, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Горожанам рекомендовали быть осторожными за рулем, в непогоду снизить скорость движения, увеличить дистанцию от других машин. Также на дороге следует избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений и опережений).

При необходимости горожанам посоветовали звонить по телефонам «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

В ближайшие дни ночная температура в мегаполисе резко понизится. Днем будет тепло — от плюс 15 градусов.