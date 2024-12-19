Москвичей предупредили о скором ледяном дожде и гололеде

Вечером 19 декабря в Москве ожидается ледяной дождь, который в итоге приведет к гололеду. Сотрудники МЧС России просят жителей и гостей столицы быть максимально внимательными и, по возможности, не покидать дома.

Синоптики Росгидромета прогнозируют, что 19 декабря примерно в 21:00 начнется ледяной дождь, который местами будет идти до 20 декабря до 18:00. Также ожидается гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, а проезжая часть покроется гололедицей. Автомобилистов просят не нарушать правила дорожного движения, держать боковой интервал и увеличенную дистанцию между транспортными средствами, чтобы минимализировать аварийные ситуации.

Пешеходам следует не передвигаться вблизи рекламных конструкций и возле старых деревьев. Детей и пенсионеров нельзя оставлять без присмотра, а в случае экстренной ситуации за помощью можно обратиться по следующим номерам: «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что около 9:00 передняя линия зоны гололедных явлений пересекла западную границу России.

«Ожидается, что к Санкт-Петербургу эта зона переохлажденных осадков подойдет около полудня, а к Москве — после 19-20 часов», — отметил синоптик.

В городском хозяйстве Москвы сообщили, что с прогнозами синоптиков знакомы, все компетентные службы мониторят ситуацию и готовы проводить все необходимые работы согласно установленным регламентам.