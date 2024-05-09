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Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня 9 мая

В столице до конца дня 9 мая ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Водителям необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. На улице жители должны обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

При необходимости москвичи могут обратиться телефонам «101» или «112», или позвонить на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.