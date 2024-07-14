сегодня в 13:51

Москвичей предупредили о сильной жаре в начале следующей недели

По прогнозам синоптиков, в столице днем 15, 16 и 17 июля ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 30 — плюс 32 градусов. Жителей и гостей города призвали к внимательности и осторожности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Москвичам и туристам в жару рекомендуют пить больше воды, использовать головные уборы и светлую одежду, а также избегать перегрева на солнце.

Помимо этого, необходимо исключить обращение с открытым огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

При необходимости следует звонить по номерам 101, 112 или п единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.