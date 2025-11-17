Москвичей предупредили о резком ухудшении погодных условий

По прогнозам метеорологов, завтра ситуация усугубится: температура поднимется до +10°С, но это потепление принесет с собой мощный ливень, в ходе которого выпадет почти 40% месячной нормы осадков. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, что создает дополнительную опасность на дорогах и в городском пространстве.

Коммунальные службы уже перешли на усиленный режим работы, готовясь к возможным последствиям непогоды.

Автомобилистов настоятельно просят соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем, а пешеходам рекомендуют избегать прогулок вблизи рекламных конструкций и неустойчивых объектов.