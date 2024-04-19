Москвичей предупредили о резком похолодании

В столичный регион начали прорываться холодные воздушные массы на фоне циклона, уходящего на север, предупредил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram .

К 9 часам вечера температура в Москве снизилась до плюс 5-6 градусов, тогда как дневной максимум достигал 15 градусов.

«На территории Московской области холоднее всего на северо-западе — в Волоколамске температура упала до плюс 2,4 градуса, а в Шаховской и вовсе до плюс 1,3 градуса — так и до заморозков не только на почве, но и в воздухе недалеко», — указал эксперт.

Также Леус отметил, что утром в столице воздух прогреется до трех градусов, а в Подмосковье будет от нуля до плюс пяти градусов.