сегодня в 20:41

Москвичей предупредили о ночном морозе и снегопаде

По данным синоптиков, ночью 16 ноября в некоторых районах российской столицы ожидается снегопад, а температура воздуха может упасть до минус 3 градусов, сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы .

Специалисты предупредили москвичей и гостей российской столицы, что ночью также есть вероятность возникновения гололеда.

Муниципальные службы города постоянно отслеживают состояние дорог и улиц, выполняя необходимые работы в зависимости от погодной обстановки.

Автомобилистов попросили проявлять осторожность на дорогах, неукоснительно соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Рекомендуется отказаться от использования личного автомобиля, если летние шины еще не заменены на зимние.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.