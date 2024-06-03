Москвичей предупредили о ненастной погоде 3 июня

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что в понедельник, 3 июня, в Москве ожидается гроза с переменной облачностью. По словам эксперта, аномальная жара постепенно покидает столичный регион, сообщает RT .

Несмотря на медленный отход знойной погоды, до 9 июня температура продолжит оставаться на 2-4 градуса выше нормы. По словам Цыганкова, 4 июня в столице ожидается небольшой дождь, 5 июня — переменная облачность и местами гроза, 6 июня — кратковременные осадки.

«И только в пятницу, субботу и воскресенье переменная облачность без осадков. Ветер у нас южный — юго-западный», — сообщили в Гидрометцентре.

Цыганков добавил, что при грозе сегодня и завтра, 3 и 4 июня, в Москву придет ветер со скоростью 15 метров в секунду. В первой половине недели столбики термометров будут подниматься до 25-27 градусов тепла, добавил синоптик.