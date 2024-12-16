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Москвичей предупредили о метели, гололедице и снежных заносах

В столице в ближайший час с сохранением до 21 часа понедельника местами прогнозируются снег, мокрый снег, метель и отложение мокрого снега, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Также в отдельных районах города ожидается гололед, на дорогах — гололедица, снежные заносы. Усиление юго-западного ветра может быть порывами до 17 м/с.

Водителям рекомендовали уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей, избегать внезапных маневров. Парковать машину следует вдали от деревьев.

Пешеходам в непогоду посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а еще не укрываться под деревьями.

Кроме того, не стоит оставлять детей без присмотра.