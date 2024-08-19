Москвичей предупредили о ливне и грозе в ночь на 20 августа
Согласно прогнозу синоптиков, после полуночи в Москве ожидаются ливневый дождь и гроза, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Неблагоприятные погодные условия продлятся до 10:00 вторника.
Москвичам и гостям города рекомендуют быть предельно внимательными на улице в непогоду.
В ГУ МЧС России по столице призвали автолюбителей снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам в непогоду посоветовали избегать шатких конструкций и не прятаться за деревьями.