сегодня в 22:01

Москвичей предупредили о ливне и грозе в ночь на 20 августа

Согласно прогнозу синоптиков, после полуночи в Москве ожидаются ливневый дождь и гроза, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Неблагоприятные погодные условия продлятся до 10:00 вторника.

Москвичам и гостям города рекомендуют быть предельно внимательными на улице в непогоду.

В ГУ МЧС России по столице призвали автолюбителей снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам в непогоду посоветовали избегать шатких конструкций и не прятаться за деревьями.