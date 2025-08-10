Москвичей предупредили о ливне и грозе 11 августа

С 9 часов и до конца дня 11 августа местами по столице прогнозируется кратковременный дождь, в отдельных районах пройдут сильный дождь, ливень, прогремит гроза, ветер может усиливаться порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Столичным водителям рекомендовали в непогоду сильно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегать на дороге внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений). А парковать автомобиль следует вдали от деревьев.

На улице пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от ветра и грозы под деревьями. Еще не стоит оставлять детей без присмотра.

11 августа в Московском регионе будет плюс 18 — плюс 20 градусов, пройдет кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, при грозе порывы могут достигать 15 м/c.