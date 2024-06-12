Москвичей предупредили о ливне, грозе и порывистом ветре

В Москве 13 июня прогнозируются сильный дождь (может выпасть до 70 мм осадков), гроза, усиление ветра порывами до 17 м/с. сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Водителям в непогоду спасатели посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других автомобилей, на дороге избегать внезапных маневров. А парковать машину — подальше от деревьев.

Людям на улице рекомендуется обходить рекламные щиты, а также шаткие конструкции. Не стоит укрываться от непогоды под деревьями. Также нельзя оставлять детей без присмотра.

Москвичей призвали быть внимательными и осторожными.