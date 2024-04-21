Москвичей предупредили о грозовых ливнях в ночь с 21 на 22 апреля
МЧС объявило экстренное предупреждение о грозе и ливнях в Москве
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В столице в ночь с 21 на 22 апреля прогнозируют ливневый дождь и грозу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Водителям рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию между транспортными средствами, также не совершать резких маневров, таких как обгоны и перестроения.
Помимо этого, автолюбителям не следует парковать машины около деревьев.
Пешеходам советуют проявлять бдительность, не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя оставлять детей на улице одних.
В случае необходимости следует звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.