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Москвичей предупредили о дождях до конца дня 2 июня

Синоптики прогнозируют, что до 23:00 2 июня в столице местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, град. При грозе усиление ветра составит 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Водителям на дороге рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и парковать автомобили вдали от деревьев.

На улице жителям советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

При необходимости москвичи и гости столицы могут обратиться по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.