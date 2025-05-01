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Москвичей предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в ночь на 2 мая

Согласно прогнозам синоптиков, с 21:00 четверга до 10:00 2 мая на территории столицы ожидается дождь, и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

С 21:00 1 мая до 18:00 пятницы порывы ветра в городе могут достигать 15 м/с.

В связи с непогодой водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров на дороге и не парковаться возле деревьев.

Пешеходов просят быть внимательными и осторожными, не укрываться под деревьями, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.