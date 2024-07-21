Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в воскресенье

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве до конца суток ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичей и туристов просят быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.