Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в воскресенье
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Согласно прогнозам синоптиков, в Москве до конца суток ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Москвичей и туристов просят быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.