Москвичей поздравили с Праздником Весны и Труда

Мэр города Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Весны и Труда, который назвал праздником дружбы и справедливости, в своем Telegram-канале .

«Первомай дорог всем поколениям москвичей. В этот день мы чествуем людей труда. Строим планы и начинаем новые дела, из которых складывается благополучие наших семей, нашего города и нашей страны», — написал Собянин.

Также он пожелал, чтобы в 2025 году этот праздник подарил всем «чувство локтя» и отличное настроение.

Кроме того, москвичам пожелали, чтобы их родные и близкие имели крепкое здоровье, благополучие и успехи.