Москвичей поздравили с Днем молодежи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем молодежи. По его словам, молодость является счастливым и неповторимым временем в жизни.

В своем Telegram-канале мэр добавил, что столица поможет молодым москвичам идти вперед. Он пожелал жителям верных друзей и крепкого здоровья, а также удачи и успеха.

Помимо этого, в поздравлении уточнили, что молодое поколения открыто знаниям и всему новому, готово браться за решение самых сложных задач и покорять любые вершины.

День молодежи отмечают в России в последнюю субботу июня. Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня.

Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.