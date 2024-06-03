Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за грозы

Гроза с дождем и порывистый ветер ожидаются в столице до вечера понедельника, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Горожан попросили быть внимательными на улицах мегаполиса.

Ранее столичный главк МЧС РФ объявил экстренное предупреждение из-за дождя, грозы, града и сильного ветра с порывами до 15 м/с.

В непогоду водителям следует уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от других авто, избегать внезапных маневров на дороге. Машины лучше всего парковать подальше от деревьев. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.