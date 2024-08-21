Москвичей обрадовали прогнозом погоды на конец августа

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов отметил, что в последние дни лета воздух в Москве прогреется до 28 градусов. По его словам, погода будет в меру солнечной, сообщает NEWS.ru .

Специалист обратил внимание, что до 23 августа в столице столбики термометров станут колебаться в значениях от 23 до 25 градусов тепла.

«Хотя на возвращение 30-градусной жары надеяться не стоит. 27-28 градусов тепла — это предел, выше температура воздуха уже не поднимется», — уточнил Шувалов.

Синоптик рассказал, что 24 и 25 августа температура воздуха будет составлять до 27 градусов тепла. При этом в пятницу и субботу в мегаполис могут прийти дожди, предупредил Шувалов.