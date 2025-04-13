Москвичей могут оштрафовать за срывание веток вербы

В Москве за повреждение дерева вербы можно получить штраф от 3,5 тысячи рублей. Размер штрафа зависит от того, на какой территории растет зеленое насаждение, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, пишет РИА Новости .

Жителей Москвы предупредили о том, что в черте города нельзя срывать ветви вербы. Нарушителей будут наказывать штрафами в размере от 3500 рублей.

«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже», — пояснили специалисты.

Верба является символом Вербного воскресенья, которое в 2025 году отмечается 13 апреля. О том, как появился этот праздник и какие имеет традиции, можно прочесть в большом материале РИАМО.