Москвичам рассказали, почему стоит возвращаться к работе в офисах

Граждане, устав от удаленной работы, стремятся вернуться в офисы. Из-за растущего спроса рынок офисной недвижимости в России активно развивается, а число удаленных работников почти вернулось к допандемийному уровню — около 1 млн человек, сообщает «Вечерняя Москва».

В 2024 году ввод офисных зданий в Москве достигнет 1,23 млн кв. м., что обновит рекорд. Сейчас реализуется 402 офисных проекта, а объем свободных помещений минимален. Доля свободных площадей в офисах класса А снизилась с 17,1% до 9,1%, а в классе В — с 11,5% до 5,9%.

Многие эксперты заявили, что работа в офисе намного лучше, чем удаленка, по разным причинам. Дизайнер интерьеров Марина Михейкина считает, что в коллективе лучше. Александр Меркулов, заместитель гендиректора по девелопменту компании Level Group уверен, что теперь до офисов далеко ездить не нужно, а Владимир Рожков, доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений, добавил, что «люди соскучились по костюмам, по „выходам в свет“».

Например, Марат Яфизов, директор департамента прямого поиска компании «Империя кадров», отметил, что работодатели чаще всего требуют работы в офисе или предлагают гибридный формат, но не ищут сотрудников только на удаленку. Основные причины — возможность контроля за работой сотрудников, легкость в постановке задач и быстрое формирование корпоративной культуры. Главный плюс офисной работы, по мнению эксперта, — это контроль за сотрудниками.

«В течение прошедшего лета у наших клиентов было два случая, когда сотрудники, работающие удаленно, на самом деле не работали, а очень даже активно отдыхали. Один во время рабочего дня умудрился устроить дебош в ресторане, другой — в самолете. В итоге сотням их коллег руководство предписало выйти на рабочие места, чтобы подобных случаев не повторялось», — рассказал Марат Яфизов.