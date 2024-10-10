Москвичам рассказали, когда ждать следующих снежинок

Эксперт Позднякова: устойчивого снежного покрова в Москве пока не ожидается

9 октября жители Москвы стали свидетелями первого снега. Однако он быстро растаял, не успев сравняться землей. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, появится ли в ближайшее время снег на столичных улицах, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт пояснила, что в среду над Москвой кружили мокрые снежинки, которые не доходили до земли из-за температуры в нижнем слое воздуха, составлявшей около 6-7 градусов. Снег можно было увидеть только с высоты или под фонарями.

По прогнозам Поздняковой, в ближайшее время устойчивого снежного покрова в столице не предвидится. Следующее появление смешанных осадков, возможно, произойдет 14 октября.

«Но их будет немного, и все равно эти снежинки мало кто увидит», — добавила специалист.

После 14 октября в столичном регионе ожидаются в основном дожди, что также исключает возможность формирования снежного покрова.