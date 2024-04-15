Москвичам рассказали, как онлайн забронировать место для пикника в парке

Места для пикника в парках Москвы теперь бронируются через единую систему

Места для пикника в столичных парках теперь можно забронировать только через единую билетную систему. Такой подход позволит планировать отдых заранее и максимально комфортно проводить время на природе, сообщается на официальном сайте мэра города .

Забронировать беседку можно по ссылке.

Также по вопросам пользования пикниковыми зонами в московских парках можно обратиться на горячую линию: +7 (495) 211-40-54. Операторы работают каждый день с 10:00 до 22:00.

В зеленых зонах мегаполиса созданы все условия для безопасного отдыха. Так, в парках есть противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны, информационные щиты, где размещены правила безопасности. Гости там могут насладиться природой, приготовить еду на мангале и хорошо провести время с друзьями и близкими.

Специальные места для пикника предусмотрены в парке у Борисовских прудов, природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», ландшафтном заказнике «Лианозовский», Серебряном бору, лесопарке «Кусково» и других.