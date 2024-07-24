Москвичам раскрыли, когда нагрянет июльская жара

Синоптик Шувалов заявил, что на выходных в Москву придет июльская жара

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей Москвы в ближайшие выходные ожидает июльская жара. По его словам, осадки в эти дни не предвидятся, сообщает «Вечерняя Москва».

Синоптик отметил, что дождь с грозой накроет столицу 25 июля. Помимо этого, горожане столкнутся с незначительным похолоданием — до плюс 23 градусов.

«Но затем температура снова выправится, и столбики термометров поползут вверх. Так, 25 июля будет уже солнечно, и температура воздуха достигнет плюс 24–25 градусов», — поделился эксперт.

Метеоролог уточнил, что 27 и 28 июля столбики термометров будут показывать до плюс 27 градусов. Шувалов не исключил, что в центре города будет еще жарче.