Москвичам раскрыли, какую погоду ждать в выходные 15–16 июня

Синоптик Старков: выходные в Москве пройдут со спокойной и солнечной погодой

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что в выходные дни 15 и 16 июня жителей Москвы ожидает солнечная и «спокойная» погода. По его словам, в эти дни также будет умеренно тепло, сообщает Общественная Служба Новостей .

Старков отметил, что в пятницу, 14 июня, столбики термометров в столице поднимутся не выше 22-24 градусов тепла. Вместе с этим ночная температура также не претерпит ощутимых изменений и будет равна плюс 16-18 градусам по Цельсию.

«А уже в выходные будет спокойная, солнечная, умеренно теплая погода: ночью от плюс 15 до плюс 17, днем плюс 24- плюс 26 градусов», — спрогнозировал метеоролог.

Синоптик также пояснил, что в последние дни погоду в Москве определяла субтропическая воздушная масса, из-за чего в столице создавалось ощущение «духоты».