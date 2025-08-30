Москвичам предложат сверхскоростной домашний интернет по технологии XGS-PON
Фото - © © Александр Трофимович / Фотобанк Лори
Многоквартирный дом в столичном жилом комплексе Woods подключили к интернету по передовой технологии XGS-PON (10 Gigabit Symmetrical Passive Optical Network). Скорость домашнего интернета достигает 2,5 Гбит/с, сообщает пресс-служба «Ростелекома».
«Перейти с привычной скорости на ту, что позволяет технология XGS-PON, — все равно, что пересесть с велосипеда на мотоцикл! Это не просто изменение — это возможность уже сегодня получить сверхскоростной доступ в Сеть и тем самым улучшить качество жизни в целом», — заявил директор макрорегионального филиала «Центр» Юрий Солдатенков.
Технология XGS-PON позволяет наслаждаться любимыми фильмами и сериалами в формате 4K без задержек, обеспечивает плавный онлайн-гейминг с минимальным пингом, мгновенную загрузку и отправку больших объемов данных. Также она поддерживает подключение множества устройств одновременно, включая смартфоны, компьютеры и IoT-девайсы.
Благодаря новой технологии столичный бизнес сможет открыть новые горизонты в оперативной обработке данных, облачных вычислениях и цифровой безопасности.
На сегодняшний день реализуется пилотный проект по внедрению технологии XGS-PON. Вся необходимая инфраструктура уже готова, а тестирования успешно завершены.
В скором времени планируется первое в Москве подключение к высокоскоростному интернету. Жители мегаполиса могут получить доступ к революционно высоким скоростям домашнего интернета уже в 2026 году.