Москвичам пообещали паузу в дождях и грозах, но короткую

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что дождей в Москве не прогнозируется только в среду, 19 июня. После этого в столичный регион вновь вернутся осадки, сообщает «Вечерняя Москва».

Завтра столица будет на гребне «антициклона юго-запада», отметил синоптик. В среду столбики термометров в Москве поднимутся до отметок 26-28 градусов тепла, в Подмосковье — до плюс 24-29 по Цельсию.

«В четверг придет ложбина с северо-запада с холодным фронтом, вследствие чего в этот день в регионе похолодает до плюс 22 градусов», — предупредил Ильин, добавив, что в этот день в городе ожидаются дожди.

Эксперт подчеркнул, что 20 июня ветер в столице снова усилится и при грозах будет достигать 13-18 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается в пятницу и в выходные — кратковременные осадки, прогнозируемые в ряде районов, не покинут Москву вплоть до 23 июня.