Москвичам помогут разобраться с важными документами

В публикациях на сайте mos.ru жители Москвы могут ознакомиться с информацией о том, как оформить, восстановить или заменить внутренний паспорт, полис ОМС, ИНН, СНИЛС и ряд иных документов. Подробные рекомендации можно прочитать в любое удобное время с разных устройств, сообщается на сайте мэра Москвы .

У всех жителей Москвы есть папка с большим количеством документов. Они необходимы для повседневной жизни и выполнения различных задач. Но любая бумага может повредиться и нуждаться в замене.

На портале mos.ru опубликованы около 430 инструкций, которые помогут москвичам в разных жизненных ситуациях. Благодаря им, получится оформить и заменить документы.

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