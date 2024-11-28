Москвичам анонсировали масштабное новогоднее шоу в Лужниках

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Шоу «Тайна семьи Деда Мороза» пройдет в Лужниках 25–30 декабря и 2–8 января

Во Дворце Ирины Винер в центре Москвы состоится масштабное семейное событие — шоу «Тайна семьи Деда Мороза». Детей и их родителей ждет рекордное количество представлений с 25 по 30 декабря, а также с 2 по 8 января, сообщается в пресс-релизе мероприятия.

Гостей шоу ждут красочные проекции и встречи с популярными героями мультфильмов — Смешариками, Фиксиками, Бубой, Финником и Бодо Бородо. Именно они будут открывать юным посетителям тайну семьи Деда Мороза.

«Кто же родители Снегурочки? В чем причина их загадочного исчезновения? Захватывающее мульт-расследование, полное неожиданных поворотов и изумительных открытий, подготовил лидер индустрии семейных развлечений — продюсерский центр „Седьмая Радуга“», — сообщили в пресс-службе.

Ожидаемый бюджет шоу станет рекордным для продюсерского центра — 500 миллионов рублей.

Организаторы заявили, что посетителям будет удобно наблюдать за представлением с любого места благодаря техническим возможностям площадки. Зрителям пообещали насыщенные спецэффекты и фирменные элементы шоу.

Каждые 10 минут представления гостей будут ждать интерактивные игры. В зале будут работать 50 артистов в светящихся костюмах, образы которых регулярно меняются.

Кроме того, в рамках шоу покажут балет 5-метровых дирижаблей, танец фонтанов, шоу гигантских мыльных пузырей, цирковые номера и полет над залом прозрачных шаров с гимнастами.

Шоу «Тайна семьи Деда Мороза» пройдет в Лужниках. Сеансы будут доступны 25–30 декабря и 2–8 января в 10:30, 13:00, 15:30 и 18:00. Дети до 3-х лет могут посетить мероприятие бесплатно.