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Москвича отправили в СИЗО за призывы к терактам в соцсетях

Перовский районный суд столицы отправил в СИЗО россиянина, который призывал в социальных сетях к организации терактов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Сергея Балтрушевича обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Со своего аккаунта в соцсети мужчина призывал пользователей к проведению теракта в Москве. Сейчас обвиняемого задержали.

Балтрушевич будет находится под стражей до 22 июля.