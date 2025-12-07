Москвич сдал жену в рехаб, чтобы забрать ребенка и не делить имущество

Житель Москвы на полгода сдал свою супругу в рехаб за 450 тыс. рублей. Мужчина забрал ребенка и не хотел делить с женой совместно нажитое имущество, сообщает Mash .

В начале года в отношениях пары начались трудности, 34-летняя Оксана всерьез рассматривала возможность развода. Муж, осознав это, решил сыграть на опережение. После встречи с подругами он обратился за помощью к «специалистам». Двое приехавших людей ввели Оксане успокоительное и увезли ее. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что находится в закрытом реабилитационном центре.

В рехабе Оксану не били и не оказывали на девушку давление. При этом пациенты голодали, так как кормили одной курицей на 30 человек.

Оксана является известным геммологом и изготавливает украшения для звезд и богатых клиентов. Дома у нее остался маленький ребенок и срочные заказы. Супруг снял с ее карты около 500 тыс. рублей и заключил договор с рехабом на полгода якобы «на лечение» Оксаны.

Адвокат Оксаны заподозрила неладное, когда 8 марта клиентка не вышла на связь. Адвокат приехала в реабилитационный центр, устроила скандал и забрала Оксану. По словам девушки, в центре было 30 человек — семерых привезли точно так же: мужья сдавали их туда ради финансовой выгоды. Все пострадавшие до сих пор находятся в рехабе.

