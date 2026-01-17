Москвич оставил 2-летнего сына спать в ватрушке на улице и пошел в кафе

Житель Москвы оставил своего двухлетнего сына спать на улице, а сам отправился в кафе. Неравнодушные прохожие вызвали полицию, но 36-летний отец с ребенком успели скрыться, сообщает Baza .

Мужчина по имени Сейран рассказал, что видео было снято во время прогулки с сыном. В тот день они активно катались с горок и бегали, поэтому мальчик сильно устал и уснул прямо на ватрушке. Отец решил не будить его и отправился в кафе. При этом мужчина сел у окна и начал записывать реакцию прохожих на ребенка, одиноко спящего на холоде.

Когда люди пытались разбудить ребенка или просто находились рядом, Сейран жестами показывал, что все под контролем и что он отец мальчика. Но это продолжалось недолго. Потом вмешалась женщина, проявившая сильное беспокойство и начавшая эмоционально высказывать свое недовольство. На попытки Сейрана объясниться она не реагировала и в итоге вызвала полицию.

Отец забрал ребенка и ушел, не дождавшись сотрудников правоохранительных органов.

