Москвич хотел заработать на активации SIM-карт, но сел в тюрьму за мошенничество

Мужчина активировал 85 SIM-карт и обманул 27 человек на 73 млн рублей в Москве

Москвича обвиняют в мошенническом хищении денег на сумму не менее 73 млн рублей. 20-летний парень хотел заработать, активируя SIM-карты, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сотрудники ведомства утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют в 27 эпизодах преступлений по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

По данным правоохранителей, с апреля по июнь 2024 года парень увидел в Сети предложение о заработке. От него требовалось только активировать 85 SIM-карт. Сделав это, он стал участником преступной группы.

Абонентские номера применялись в дальнейшем для мошенничества. Жертв группа находила через мессенджеры.

Пострадали 27 человек, а суммарный ущерб им составил 73 млн рублей. Уголовное дело отправили в Истринский городской суд.

Расследование все еще идет. Уголовное дело выделили в отдельное производство.

