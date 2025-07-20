Москвич 8 лет ищет девушку, встреченную в очереди к мощам Николая Чудотворца

В 2017 году москвич встретил девушку Наташу в дождливой очереди, которая стояла к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Он поделился с девушкой зонтом и сразу влюбился в нее, сообщает Mash .

Мужчина рассказал, что вместе с девушкой они простояли в очереди около 5 часов, но при входе в храм их разъединили солдаты, после этого возлюбленная пропала.

Уже 8 лет он не прекращает поиски. Москвич пишет стихи, ведет страницу «о Наташе», сочинил песню и еще снял трейлер к фильму об истории любви. В своих поисках он ходил по улицам, объездил храмы, даже ИИ задействовал в поисках девушки, но все безрезультатно.

Мужчина по образованию инженер-физик, но ради поисков любимой он давно устроился работать курьером. У него есть единственная зацепка — фраза, которую он случайно услышал: «Девушка поет, на Хованского живет». На сегодняшний день возлюбленной около 35 лет, у нее темные волосы, голубые глаза, рост — 175 см.