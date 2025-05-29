В Москве подвели итоги дегустационного конкурса «Винная карта России»

Конкурс собрал в Абрау-Дюрсо — эногастрономической мекке страны — действующих шеф-сомелье топовых ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Краснодарского края. Члены жюри подчеркнули выдающийся уровень качества российских вин, оценив 210 вин от 70 виноделен. Самую высокую оценку эксперты дали 117 винам.

Ключевая идея конкурса заключается в создании актуального гида по российским винам, ориентируясь на вкусовые качества, сочетаемость с едой, цену и доступность. Данный подход позволяет формировать ассортимент, который будет интересен не только экспертам, но и конечному потребителю.

«Мы должны продвигать бренд „российское вино“, не одним представителем, а всем союзом производителей. Таким образом, не только русские люди узнают о русском вине, но и кто-то за рубежом, я надеюсь, тоже узнает. И мы все с вами будем жить в винной стране, что особенно приятно, что является нашей общей целью. И тут неважно, кто будет первый, кто второй. Есть просто 100 победителей, и они все хороши по-своему. Это и супермаленькие винодельни с 2 га земли, и огромные винодельни с полутора тысячами гектаров земли, и они все лучшие!» — рассказала СМИ2 бренд-шеф-сомелье группы компаний «Абрау-Дюрсо» Светлана Ломсадзе.

По словам организатора конкурса «Винная карта России» и руководителя проекта Вино.ру Дарьи Орловой, для отечественных сомелье создан готовый просветительский инструмент, потому что они зачастую ничего не знают про винодельни страны.