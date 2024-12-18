Москва заняла первое место в рейтинге доступности услуг в мегаполисах мира

Столица обошла Нью-Йорк, Лондон, Берлин и Сингапур. Уточняется, что данный рейтинг был составлен исследователями консалтинговой компании ЦНП и экспертами в сфере урбанистики.

«Международные рейтинги — важный инструмент, который позволяет Правительству Москвы, бизнесу и горожанам понимать, как город развивается в сравнении с другими крупнейшими мегаполисами мира. Изменение подходов к оценке российских городов со стороны авторов многих крупных зарубежных рейтингов сделало невозможным проводить такое объективное сравнение. Для нас важно появление новых рейтингов, которые строятся на открытых данных по прозрачной методологии и не зависят от внешней конъюнктуры», — рассказала Багреева.

Москва заняла первое место по доступности медицинских, жилищно-коммунальных и коммуникационных услуг, а также вошла в тройку лидеров по доступности транспортных услуг, услуг в сфере образования, спорта, культуры и развлечений. В итоговом сводном рейтинге Москва заняла первое место.

Сфера услуг в целом является основой экономики столицы. Известно, что на нее приходится почти 85% экономики города.

Помимо этого, одним из приоритетов работы Правительства Москвы является постоянное улучшение качества и доступности услуг.

«За 9 месяцев текущего года оборот московских компаний и организаций, предоставляющих платные услуги населению, превысил 3,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в сопоставимых ценах более чем на 9%. Всего на столицу приходится почти четверть объема этого сектора в стране», — добавила заммэра.

Росту доступности услуг способствует активное развитие территорий города, строительство новых объектов социальной, спортивной, культурной инфраструктуры, создание и реконструкция общественных пространств, реализация градостроительных проектов, направленных на развитие сектора услуг в жилых районах города.

Одновременно с рейтингом доступности услуг были представлены исследование работы городских властей по обеспечению доступности услуг для наименее социально защищенных категорий населения и анализ трансформации сервисной индустрии городов под влиянием глобальных трендов.

Исследование и его методология получили высокую оценку экспертов МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице 100% значимых социальных услуг и сервисов переведены в электронный вид и доступны в любое время.