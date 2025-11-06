Москва заключила соглашение с Four Seasons об участии в федеральном проекте

Правительство Москвы и отель Four Seasons Hotel Moscow подписали соглашение о вступлении отеля в федеральную программу «Производительность труда». Документ со стороны столичного Правительства был подписан заммэра Москвы, главой департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой. Церемония состоялась в рамках VII федерального форума «Производительность 360», сообщила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что основа экономики Москвы — это сектор услуг, поэтому главной задачей для города является повышение труда именно в этом секторе. По ее словам, самую большую заинтересованность в проекте проявляют компании из сферы туризма — в проекте уже задействованы 32 компании из этой сферы, включая отели, рестораны, туроператоров и турагентства. Их совокупный экономический эффект достиг 271 млн рублей. Специально адаптированные методики бережливых технологий для гостиничного и туристического бизнеса подтвердили свою эффективность: они помогают не только улучшать операционные процессы, но и планомерно повышать квалификацию персонала.

«Это создает мультипликативный эффект — от роста качества сервиса до повышения экономической эффективности предприятий. Присоединение одного из ведущих московских отелей к федеральному проекту станет важным событием для туристической сферы города и будет способствовать укреплению позиций столичного туризма и росту эффективности индустрии гостеприимства», — отметила Мария Багреева.

Для отеля специалисты подготовят персональные решения, направленные на оптимизацию рабочих процедур и увеличение операционной эффективности. Особый фокус будет сделан на улучшении качества сервиса, унификации процессов и профессиональном развитии сотрудников.

Туризм относится к числу приоритетных направлений проекта наравне с обрабатывающей промышленностью, строительством, торговлей и транспортом.

«В нашем отеле мы всегда ищем новые способы работать лучше и делать пребывание гостей с каждым разом все более комфортным. Участие в проекте „Производительность труда“ помогает нам посмотреть на привычные процессы под другим углом, найти точки роста и стать эффективнее», — рассказал генеральный менеджер отеля Павел Кобликов.

Он добавил, что совместная работа с экспертами — это шанс сплотить команду и внести свой вклад в развитие московского гостеприимства.

В период с 2022 по 2024 год в Москве осуществлялась реализация нацпроекта «Производительность труда», финансируемого из городского бюджета. Сфера туризма была включена в него в октябре 2023 года, при этом один из критериев для участия был смягчен. Годовой порог выручки был снижен с 400 до 180 млн рублей.

Начиная с 2025 года, столичные компании продолжают работу по повышению производительности в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Как сообщил Сергей Собянин, до 2030 года участниками программы должны стать более 800 предприятий Москвы. Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Подать заявку на участие можно на сайте АНО «Мосстратегия».