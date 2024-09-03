Москва выставила на продажу 7 участков для строительства частных домов в ТиНАО

Город выставил на торги семь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В районе Вороново продаются объекты площадью 11 соток в деревне Тетеринки и участок площадью 16 соток в деревне Петрово. Оба расположены недалеко от выезда на Варшавское шоссе.

«Площадь выставленных на онлайн-аукционы участков варьируется от 8 до 17 соток. Победители смогут построить на них частные жилые дома максимальной площадью от 319 до 685 квадратных метров. Торги пройдут 19 и 26 сентября в зависимости от выбранного лота. К участию приглашаются горожане — физические лица», — уточнил Пуртов.

В Троицком административном округе предлагаются участки площадью 17 соток в деревне Кузнецово и объект площадью 12 соток в деревне Зверево района Бекасово. Еще один участок в ТАО площадью 14 соток расположен в поселении Кленовское, и 8 соток выставлены в селе Ознобишино поселения Щаповского, недалеко от Центральной кольцевой автодороги и Варшавского шоссе.

В Новой Москве в деревне Крекшино района Внуково жители могут приобрести участок площадью почти 12 соток. Рядом проходит железнодорожная ветка четвертого диаметра, также имеется выезд на Киевское шоссе.

Заявочные кампании по данным лотам завершатся 13 и 20 сентября в зависимости от выбранного участка. Аукционы пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг» (https://www.roseltorg.ru/). Для участия в них понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы (https://investmoscow.ru/).