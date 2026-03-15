Москва установила третий рекорд тепла в марте

Синоптик Леус: в Москве побит еще один рекорд тепла

К 13:00 в Москве температура воздуха поднялась до плюс 9,9 градусов. Это на одну десятую больше прошлого суточного рекорда тепла, который был поставлен в 2015 году, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

В российской столице был поставлен третий температурный рекорд за март.

Уровень тепла в Москве будет расти и дальше. Точный показатель температурного рекорда станет известен после 21:00.

14 марта в Москве вторые сутки подряд была рекордно высокая температура воздуха. При этом сугробы тают с медленной скоростью.

