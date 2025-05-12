Москва-столица мира: политолог оценил празднование 80-летия Победы

Журналист, политолог и писатель Юрий Светов заявил, что в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Москва превратилась в настоящую столицу мира и дата стала всенародным праздником, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Думается о том, как будут помнить об этом новые поколения, как будут отмечать (День Победы — ред.). И вот, что называется, из народной гущи, как часто бывает в России, возникло потрясающее движение», — сказал эксперт.

По его словам, в Петербурге в этом году на шествие «Бессмертный полк» вышли более миллиона человек. Эта уникальная акция изначально появилась в Сибири, откуда в 1941 году полки первыми пришли защищать Москву. В ряде стран движение запрещают, но люди все равно выходят на улицу с портретами героев своей семьи.

В мае Россия с большим масштабом отметила памятную дату. Мероприятия прошли по все стране, а в Москву для участия в праздничных мероприятиях прибыли лидеры стран и высокие гости из более чем 20 государств.