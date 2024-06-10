Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День России, 12 июня, в Москве пройдут дожди и грозы. В целом погода в столице будет напоминать субтропическую, сообщает «Вечерняя Москва».

В ночь на вторник, 11 июня, в Москве ожидается небольшой дождь. Осадки усилятся в дневное время, в отдельных районах столицы также пройдут грозы, предупредил синоптик.

«Погода (в среду, 12 июня — ред.) напомнит вторник, за исключением того, что прояснений совсем не предвидится. Будет облачно, с кратковременным дождем и грозовой деятельностью. Температура воздуха ночью составит плюс 19–21 градус, что считается почти субтропической», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В дневное время 12 июня в Москве ожидается 23-28 градусов тепла. В течение дня будут идти осадки — усиливаясь, слабея, прекращаясь и снова усиливаясь, добавил Вильфанд.