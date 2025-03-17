Москва стала лидером премии «Молодой промышленник года» по числу заявок
Оргкомитет Всероссийской премии «Молодой промышленник года» зарегистрировал более 700 руководителей промпредприятий со всей страны, из которых 23 представляют столицу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
О премии
Премия организована Клубом молодых промышленников совместно с Минпромторгом РФ. Участвовать могут кандидаты до 40 лет, занимающие руководящие позиции в российских промышленных компаниях. Основные требования: годовой доход предприятия — от 120 млн до 2 млрд рублей, а численность сотрудников — не более 250 человек. Церемония награждения победителей состоится в июле на выставке ИННОПРОМ.
«Кадровый состав индустриального сектора Москвы представляет одну из самых сильных профессиональных команд в стране с общей численностью более 750 тыс. человек. Столичные промышленники имеют высокий уровень компетенций и эффективно решают стратегические задачи», — отметил Гарбузов.
Он добавил, что в текущем году за звание молодого промышленника борются 23 руководителя московских предприятий в возрасте до 40 лет. Это делает Москву лидером среди регионов по количеству заявок и подтверждает высокий уровень развития отрасли.
Участники
В конкурсе участвуют представители различных отраслей столичной промышленности, включая станкостроение, легкую промышленность, косметическую сферу и другие.
Среди участников — Дмитрий Шанин, возглавляющий медико-косметическую компанию «Гельтек-Медика». В свои 40 лет он имеет богатый опыт управления предприятием, находясь на посту генерального директора уже около 20 лет. За это время компания значительно расширила производственные мощности и вышла на новый уровень развития.
Начав с выпуска гелей для ультразвуковой диагностики, предприятие под руководством Дмитрия успешно освоило производство офтальмологической и косметической продукции, что позволило укрепить позиции на внутреннем и международном рынках.
Еще один пример — 30-летний Максим Бобрышев, технический директор и сооснователь станкостроительной компании «Бивертех». Его экспертиза охватывает весь цикл разработки оборудования — от идеи до готового продукта. Благодаря этому предприятие создает механику, электронику, программное обеспечение, а также разрабатывает высокотехнологичные материалы. Одним из ключевых достижений Максима стало создание уникального материала для станин на основе минерального литья, отличающегося высокой прочностью и устойчивостью к вибрациям.
Поддержка региональных властей
Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев поблагодарил региональные органы власти за поддержку заявочной кампании. Около 70% участников премии были номинированы через региональные министерства промышленности и департаменты, сотрудники которых помогали оформлять заявки и анализировать достижения предприятий.
Также он отметил значительное повышение качества представленных проектов, что говорит о высокой конкуренции за победу.
«Представленность российских субъектов в ТОП-200 молодых промышленников, который определит экспертная комиссия на следующем этапе, станет наглядным показателем промышленного развития в регионах», — сказал Ковалев.
Победители получат статуэтки, дипломы, членство в Клубе молодых промышленников, а также возможность участия в рабочих встречах с представителями органов власти. Эти мероприятия организуются для поддержки развития предприятий и продвижения их инновационных проектов.