Москва сохранила лидерство в рейтинге оценки влияния правовых актов на экономику

По итогам 2024 года Москва сохранила лидирующую позицию в высшей группе регионов рейтинга оценки влияния правовых актов на экономику субъекта Российской Федерации. Рейтинг каждый год составляет Минэкономразвития России, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

Отмечается, что в 2023 году в столице обновили методологию оценки, благодаря чему увеличилось количество нормативных актов, проходящих экспертизу, сократились сроки проведения и повысилась эффективность оценочных процедур.

«Это позволило Москве в 2023 году войти в высшую группу рейтинга, а в 2024 году — подтвердить свою лидирующую позицию по этому направлению. За 2 года в столице была проведена оценка 127 правовых актов, учтено более 270 предложений бизнеса и экспертов», — рассказали в департаменте.

Уточняется, что бизнес Москвы за 2 года сэкономил порядка 800 млн рублей благодаря отмене избыточных или устаревших требований вместе с сокращением перечня документов, которые требуются для предоставления услуг.

Эффективность правового регулирования оценивают и на этапе разработки проекта нормативных правовых актов, влияющих на условия ведения экономической деятельности, и по отношению к уже существующим документам. По итогам оценки эксперты выдают рекомендацию профильным органам власти о внесении в проекты или правовые акты изменений, призванных снять лишние административные барьеры и улучшить деятельность бизнеса.

Работу регионов в проведении оценки влияния региональных правовых актов на экономику каждый год анализирует Минэкономразвития. Во время расчета рейтинга учитывают свыше 20 показателей, включая содержание в экспертных заключениях расчетов издержек и выгод от правового регулирования, долю учтенных предложений бизнеса, а также количество оцениваемых правовых актов.