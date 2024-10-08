Москва получила международную технологическую премию

Проект мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» стал лауреатом международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На премию претендовали представители более 50 стран. Столичный проект стал лучшим в номинации «Государственно-частное партнерство».

По словам экспертов, инициатива Москвы играет важную роль в стимулировании инновационного развития всей страны. Благодаря ей решаются актуальные задачи города, других регионов и делового сообщества, появляются новые рабочие места, повышается квалификация ИТ-специалистов.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» — масштабное соревнование разработчиков по созданию ИТ-продуктов для государственных структур и бизнеса. Авторы лучших решений получают денежные премии, а также возможность внедрить и масштабировать свои проекты, протестировав их в реальных условиях.

В этом году для участия в конкурсе зарегистрировались представители 45 стран, среди которых Белоруссия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Всего с момента запуска инициативы в 2019 году участие в ней приняли более 40 тыс. человек. Они представили 2,1 тыс. перспективных цифровых решений. На их основе появилось более 60 стартапов.

Global Innovation & Tech Excellence Awards — это награда, которая присуждается за лучшие проекты в частном и государственном секторах, позитивно влияющие на качество жизни людей с помощью современных технологий.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что участники московских программ разработали рекордное число технологических стартапов, а власти помогают тестировать и внедрять их продукты в жизнь.